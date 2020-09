Arriva start in oktober met leenfietsen: ‘Waar de bus stopt, verder met fiets’

DEN BOSCH - Na een flinke vertraging start Arriva op 1 oktober in Den Bosch met een nieuw leenfietssysteem. Op verschillende plaatsen in de stad komen speciale zones om een Bravo-fiets op te pikken en achter te laten. Het gaat om een twee jaar durende proef die begint met 100 fietsen.

,,Waar de bus stopt, kun je verder met de Bravofiets. Ook kun je kris-krasbewegingen maken door de stad van fietslocatie naar fietslocatie’’, aldus een woordvoerder van Arriva.

Onderwijsboulevard

De fietsen komen te staan op 13 locaties waaronder bushaltes aan de Zuid-Willemsvaart, Larenweg, en Onderwijsboulevard. Ze zijn ook gepland bij het centraal station. Daar heeft de NS al een poosje honderden OV-fietsen gestald. De OV-fiets moet worden teruggebracht naar de locatie waar zo’n fiets is opgepikt. Dat is niet het geval met de Bravo-fiets. Want je kunt zo’n tweewieler pakken en achterlaten in verschillende zones.

Wie een Bravo-fiets wil gebruiken, moet daarvoor een Hopperpoint app op de smartphone installeren. Via de app is duidelijk hoeveel fietsen er per locatie beschikbaar zijn. Je reserveert en rekent ermee af. Het instaptarief is 1 euro en vervolgens kost het 1 euro per half uur met een maximum van een tientje per dag. Zakelijke abonnementen zijn mogelijk.

Chip in de fiets

Door de fiets in een zone te stallen en af te melden, beëindig je de betaling die wordt geregistreerd door een chip die in de fiets zit. Stallen van de fiets buiten Bravo-fietslocaties is mogelijk. ,,Zet je de fiets op slot dan blijft hij in bezit van de gebruiker die vijftig cent per per half uur betaalt of een deel daarvan’’, aldus de woordvoerder.

Dankzij een technische voorziening kan Arriva achterhalen waar fietsen blijven die niet zijn afgemeld in een zone. De app laat deelnemers weten in welke zones de fietsen op dat moment beschikbaar zijn. Arriva mikt op inwoners van Den Bosch, toeristen en forenzen.

Auto terugdringen

Behalve in Den Bosch begint de onderneming binnenkort ook met tientallen leenfietsen in Tilburg en Bergen op Zoom.

De ontwikkeling van fietsdeelsystemen past in de visie van de provincie Noord-Brabant. Zij wil fietsgebruik laten aansluiten op openbaar vervoer en het gebruik van de auto terugdringen.