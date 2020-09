Arts/microbioloog Peter Schneeberger officier in Orde van Oranje Nassau

Peter Schneeberger (66) is vanaf vanaf 1993 in dienst als arts-microbioloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Eenzelfde functie vervullt hij in ziekenhuis Bernhoven in Uden. ook is hij jarenlang adviseur voor de GGD Hart voor Brabant. Vanaf de jaren tachtig is hij nauw betrokken bij infectieziekten en de publieke gezondheid. Ook heeft hij via verschillende organisaties zijn deskundigheid ten dienste gesteld aan Derde Wereld-landen. Bij de opkomst van HIV en Aids heeft hij in Kenia projecten gerealiseerd om verdere verspreiding te voorkomen, noodzakelijke zorg verleend en preventie bij de jeugd.