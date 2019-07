Artsen regio Den Bosch ruziën met landelijke KNMG

Politie rukt met kogelweren­de vesten uit voor valse melding in Den Bosch: man probeert ex de schuld te geven

12:41 DEN BOSCH - Een man is onlangs opgepakt in Den Bosch nadat hij een valse melding deed en daar vervolgens over loog. De politie rukte zelfs met kogelwerende vesten uit naar het ‘incident’. Het is nog onduidelijk wanneer het incident zich precies voordeed.