Asfalt en wegversmallingen op Kanaalboulevard langs Zuid-Willemsvaart in binnenstad Den Bosch

DEN BOSCH - Het deel van de Kanaalboulvard tussen Kardinaal van Rossumplein en Sluis 0 langs de Zuid-Willemsvaart in de binnenstad van Den Bosch krijgt op aandringen van de omwonenden geen klinkers maar asfalt.

Bij de nieuwe inrichting van de weg, van 50 naar 30 kilometer per uur, komen er in totaal drie wegversmallingen en aan beide zijden fietssuggestiestroken. De parkeerplaatsen worden zodanig aangelegd dat ze in de toekomst alsnog verwijderd kunnen worden.

Wethouder Ufuk Kâhya presenteerde woensdagmiddag de plannen voor de eerste fase herinrichting Zuid-Willemsvaart. Bij de uitgangspunten in 2013 en 2014 was nog sprake van het leggen van klinkers, het verwijderen van parkeerplaatsen, het aanleggen van een wandelroute langs het kanaal, een straatprofiel zonder fietsstroken en een rijbaan zonder verkeersremmers.

Wandelpad is te smal

Na overleg met betrokkenen en ‘voortschrijdend inzicht’ is gekozen voor asfalt omdat uit onderzoek ter plekke zou blijken dat dit minder hinder en overlast zou geven. En is gekozen voor drie versmallingen en (gekleurde) fietsstroken. Voor een wandelpad tussen de rijbaan (van 6.90 naar 6 meter), parkeerplaatsen en bomen aan de zijde van het kanaal is te weinig ruimte om daar een breed pad te maken. Daar komt een zandpad dat niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Voor de nieuwe richting moet een (nog onbekend) aantal bomen gekapt worden. Zodra er een alternatief is voor de parkeerders langs de weg, verdwijnen de parkeerplaatsen.

Over het deel langs de Zuid-Willemvaart rijden nu ongeveer 8300 motorvoertuigen per etmaal. Na de nieuwe inrichting en de aanpak van de rest van de binnenstadsring zijn dat er volgens de schatting in 2030 nog zo'n 2600 motorvoertuigen per dag.

Werk begint in voorjaar 2020