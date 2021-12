Asfaltcentrale in beroep tegen dreiging Den Bosch, ‘wij doen er alles aan’

,,De teleurstelling is groot, vooral omdat het bedrijf in nauwe samenwerking met gemeente en omgevingsdienst, er alles aan gedaan heeft om te zoeken naar de oplossing’’, reageert directeur Diederik Oosting. Den Bosch legde de 'last’ in november op omdat na metingen in september bleek dat de centrale opnieuw te veel aan benzeen en PAK's had uitgestoten.



In een uitgebreide reactie stelt het bedrijf dat AsfaltNu de eerste overlast gevende asfaltproducent in het land is die met een oplossing komt. Het bedrijf ligt van 24 december tot 1 maart stil om een nabehandelingsinstallatie te bouwen. Daarna is er nog enige tijd nodig (waarschijnlijk twee maanden) om de installatie in te regelen.