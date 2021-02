Askruisje halen in Nicolaaskerk Helvoirt anders tijdens de coronacrisis op Aswoensdag

HELVOIRT - Aswoensdag is in een katholieke omgeving het moment om een askruisje te halen ook al is het coronacrisis. Het is wel anders dan anders. Het maximaal aantal gelovigen van 30 personen bij een viering haalde de Nicolaaskerk in Helvoirt niet. De invloed van corona werd duidelijk in de loop van de viering. Veiligheid voor alles. Geen askruisje op het voorhoofd maar as op afstand over het hoofd.