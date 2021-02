Aswoensdag in Sint-Jan heel anders. Geen kruisje op voorhoofd, wel as over het hoofd

Bossche horecabaas uit huis gezet na vondst wietkweke­rij. Volgens advocaat teelde huurder hennep

16 februari DEN BOSCH - De woning aan de Bossche Wagnerlaan waar in november vorig jaar door de politie 750 hennepplanten zijn gevonden, is vanaf 1 februari drie maanden door de gemeente gesloten. Volgens de gemeente is deze eigenaar van vier horecabedrijven verantwoordelijk voor de kwekerij. Maar volgens advocaat Danny Snijders is de Bosschenaar gedupeerd door een klusjesman.