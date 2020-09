Atelier De Heerlijkheid wordt steeds meer Bokhovens culturele centrum

Ze schildert er zelf werken. En geeft er cursussen (Dit jaar volle bak met 40 cursisten in de week). Maar het is ook door andere kunstenaars te gebruiken als werkruimte. En daarnaast zijn er exposities en worden en lezingen en voorstellingen gegeven. Atelier De Heerlijkheid aan de Gravin Helenastraat 3 in Bokhoven wordt steeds meer een cultureel hart van het Maasdorpje. ,,Fijn", zegt kunstenares Marike Boerman (45): ,,We willen graag onze ruimte en mogelijkheden delen met anderen.”

We, dat zijn Marike en haar man Rick Bomans die sinds een jaar of drie eigenaar zijn van de fraaie boerderij, een rijksmonument. Marike studeerde in 2001 een af aan de Academie voor beeldende vorming in Tilburg als kunstenaar en docent. En gaf sindsdien les aan aan aantal middelbare scholen. Ook organiseert ze zelf cursussen. Met succes want inmiddels is ze gestopt met lesgeven op scholen. ,,Het was ook niet mijn droom om aan klassen met 33 leerlingen les te geven", zegt ze. ,,In mijn eigen cursussen zitten maximaal 10 deelnemers.”