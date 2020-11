Augustinusparochie levert tuin in voor sociale woningbouw

BERLICUM - In zijn cremèkleurige habijt tekende pastoor Joost Jansen aan een tafeltje in de voortuin van de pastorie in Berlicum de contracten. Woningcorporatie Brabant Wonen laat nu in de achtertuin van de Augustinusparochie in Berlicum 32 sociale huurwoningen bouwen.

De bouw van 32 sociale huurwoningen met de naam Pastorietuin is begonnen in Berlicum. Het werd ook wel eens tijd dat er garen op de klos kwam, zo vonden pastoor Joost Jansen en en Hans Boldewijn van het parochiebestuur van de Heilige Augustinusparochie in Berlicum. Want nadat de oude kerk in juli 2015 werd gesloopt, en een jaar later ook de toren er aan moest geloven, waren er al plannen om ‘iets terug te doen voor de gemeenschap.’

Eerder plan haalde het niet

Nadat de parochianen van Berlicum voortaan naar de kerk gingen in Middelrode, kwamen er plannen voor sociale woningbouw. ,,Feitelijk was er eerst nog een plan voor dure koopwoningen en commerciële ruimten. Maar dat plan haalde het niet. Daarna kwam er een wat stroperige periode om nieuwe plannen te bedenken”, zegt Boldewijn.

Oren naar sociale woningbouw

Samen met wijlen Wim Geukemeijer kwam Boldewijn met de gemeente Sint-Michielsgestel in gesprek over sociale woningbouw. ,,En daar had de gemeente wel oren naar. Er ligt nu een mooi plan voor 32 sociale huurwoningen. En met woningcorporatie Brabant Wonen vonden we een prima partner. Het is helemaal mooi geworden omdat we de bovenste laag woningen speciaal beschikbaar stellen aan mensen die een ‘duwtje in de rug’ kunnen gebruiken en begeleid willen wonen. Trajectvol gaat deze mensen begeleiden.”

Hart gaat harder kloppen

Juist dat laatste laat ook het hart van pastoor Joost Jansen harder kloppen. ,,Zo doen we in de lijn van de kerk maatschappelijk wat goeds voor de gemeenschap in Berlicum terug met dit bouwplan.”

Volledig scherm Ornamenten van de timpaan liggen nu nog onder afdakje. © Domien van der Meijden

Het bouwplan krijgt de naam De Pastorietuin. ,,Die nieuwe tuin wordt ook fraai. De inrichting refereert straks aan de kerk die hier in de buurt stond. We hebben nog oude timpanen bewaard. Ook die krijgen straks onder glas een mooi plekje in de tuin. Als zorgcentrum Berlerode het wil, komt er een toegang naar de tuin vanuit dit centrum. Dan kunnen straks ook de ouderen van Berlerode lekker genieten van de tuin. Het moet een mooie ontmoetingsplaats worden voor de buurt.”

Trajectvol

Boldewijn ziet ook al voor zich dat Trajectvol met de bewoners die begeleid wonen straks een deel van het onderhoud van de tuin op zich nemen. De bouwtijd van De Pastorietuin is ongeveer een jaar. Op de plek rechts van de huidige pastorie, waar een aanbouw is gesloopt, worden de nieuwe parkeerplaatsen voor de woningen gesitueerd. De openbare ruimte wordt pas ingericht als de bouw goeddeels voorbij is.