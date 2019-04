Auteur van genomineerd boek 'De bokser’ over Max Moszkowicz te gast in Lambertuskerk Vught

VUGHT - Marcel Haenen, auteur van ‘De bokser: het leven van Max Moszkowicz’, is vrijdag 5 april te gast in de monumentale Lambertuskerk (Helvoirtseweg 5) in Vught.

Onder leiding van oud BD-journalist Twan van den Brand houdt Nationaal Monument Kamp Vught in samenwerking met het Lambertuspodium een gesprek met Haenen. Pieter Jongstra (voorzitter van het Lambertuspodium) opent de avond om 18.00 uur. Hierna houdt Jeroen van den Eijnde (directeur Nationaal Monument Kamp Vught) een welkomstwoord.

Nominatie

Het boek staat op de ‘longlist’ voor het beste journalistieke boek 2019, waarvan de genomineerden onlangs bekend zijn gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Auteur Marcel Haenen introduceert de biografie en tijdens een gezamenlijke maaltijd kunnen bezoekers vragen bedenken voor het interview.

Een jaar zwoegen in een Duits werkkamp; dat verwacht de Joodse familie Moszkowicz als ze zich op een zomerse middag in augustus 1942 meldt op een verzamelplek in Maastricht. Via Kamp Westerbork volgt echter deportatie naar het vernietigingskamp Auschwitz. Max overleeft de kampperiode door te boksen. Achter het prikkeldraad wordt hij ook voor het eerst verliefd op medegevangene Margit, wat ontroerend beschreven wordt in ‘De bokser’. Na drie jaar Auschwitz keert zoon Max als enige van het gezin terug naar Maastricht; zijn karakter is voorgoed verhard en hij wil niet meer over de oorlog spreken.

Juridisch imperium

Moszkowicz (1926, Essen) werkte zich via zelfstudie op van kledinghandelaar tot advocaat, werd rijk en beroemd. Hij bouwde met zijn vier zoons vanuit Maastricht een niet onomstreden juridisch imperium op. Hij was keihard voor zijn kinderen, wat tot problematische verhoudingen leidde. De firma Moszkowicz verdedigde criminelen zoals Klaas Bruinsma, Willem Holleeder en ‘De Hakkelaar’.

In 2004 kreeg Moszkowicz senior een beroerte en trok hij zich terug. Haenen beschrijft het intrigerende levensverhaal aan de hand van zo’n honderd gesprekken met goed ingevoerde getuigen en nooit eerder geopenbaarde documenten. Tijdens het onderzoek ontdekte de auteur een kampdagboekje van Max uit 1945, dat hij onder de naam ‘Raab’ onderbracht bij het NIOD.

‘Adembenemend’

‘De bokser’ verscheen in oktober 2018 en kreeg veel positieve recensies. “Schokkend, verbazend en ontroerend: de indrukwekkende biografie van Max Moszkowicz. […] Een imposant boek”, schreef NRC Handelsblad. “Voortreffelijk gedocumenteerde biografie. Zeker het eerste deel – dat diens wederwaardigheden tot en met de oorlog beslaat – is ronduit adembenemend” (De Volkskrant). “Een formidabele biografie”, vatte Matthijs van Nieuwkerk samen in De Wereld Draait Door.

Reserveren