Autismecafé 073 op nieuwe locatie

Stichting Maaspoort Kids wil doorstart maken

3 september DEN BOSCH - De stichting Maaspoort Kids wil een doorstart maken, zo maakt ze bekend in een persbericht. De stichting die kinderactiviteiten wil organiseren in de Bossche wijk Maaspoort, besloot in maart van dit jaar nog om alle activiteiten te stoppen. Volgens de stichting was de aanleiding daarvoor ‘de aanhoudende stroom van tegenslagen en ontbreken van ondersteuning en waardering van benodigde instellingen.’