Auto afgebrand in Vught, politie sluit brandstichting niet uit

Samen lachen, luisteren en genieten met ‘Kleinkeind’ Jan Roosen en regisseur Jojo Heesbeen

16 oktober VUGHT - ‘Kleinkeind’ Jan Rossen en theaterregisseur Jojo Heesbeen starten 5 november in Theaterwerkplaats Novalis in Vught met ‘Samenspel’. Ze willen mensen, in de leeftijd tussen 20 en 55 jaar, die vaak alleen zijn de mogelijkheid bieden samen een paar uurtjes in de week iets leuks te doen.