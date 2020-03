Auto belandt zijwaarts in greppel na ongeval op A59 bij Den Bosch

Bossche ‘coro­nakucher’ staat terecht via videover­bin­ding met politie­rech­ter

14:30 DEN BOSCH - Via een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring in Grave staat een Bosschenaar (28) vandaag bij de politierechter in Den Bosch terecht voor onder meer mishandeling van een agent. De man wordt ervan verdacht op 15 maart een agent te hebben bespuugd en mishandeld. Hij zou hebben geschreeuwd dat hij corona had.