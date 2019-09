Auto botst tegen boom in Vught, twee gewonden

Inspectie van ministerie lovend over terroris­ten-afdeling in gevangenis Vught

17:33 VUGHT - De twee speciale terroristenafdelingen (TA) in de gevangenissen in Vught en in De Schie in Rotterdam functioneren goed. De inspectie Justitie en Veiligheid is positief over het regime en het personeel, zo staat in haar rapport.