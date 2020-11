Auto brandt uit op snelweg bij Vught

Woningcor­po­ra­tie stelt De Haren gerust: 67 woningen worden echt niet zomaar gesloopt voor hoogbouw

6:56 DEN BOSCH - Woningcorporatie Zayaz in Den Bosch onderzoekt of in de wijk De Haren maximaal 67 woningen gesloopt kunnen worden om plaats te maken voor hoogbouw met appartementen voor starters en ouderen.