Auto brandt volledig uit in Landstrekenlaan in Den Bosch

Video 3D Na carnaval gaat de Bossche Draak van zijn sokkel

7:58 DEN BOSCH - De Draak, het gouden monument pal voor het station in Den Bosch, krijgt nog net zijn Oeteldonkse das om. Want na het komende carnaval wordt het beeldmerk van de stad uit elkaar gehaald om er in mei 2021 glorieus terug te keren. ,,Dan kan het belangrijkste monument van de stad na de Sint-Jan weer honderd jaar vooruit’’, schat wethouder Roy Geers in.