Auto die gerepareerd zou worden, vliegt in brand in Empel

Bewoners Willem­spoort Den Bosch willen dat toezegging over parkeer­plaat­sen nagekomen wordt

30 april DEN BOSCH - Wel of geen toezegging van een makelaar, wel of geen parkeerplaatsen voor uitsluitend bezoekers aan de woningen op Willemspoort en zijn de huidige bezoekersparkeerplaatsen nu tijdelijk of niet? De rechtbank in Den Bosch gaat zich over deze (extra) vragen buigen, terwijl de Vereniging van Eigenaren van Willemspoort dinsdagmiddag via de rechter Heijmans Vastgoed BV vooral wil dwingen de al dan niet toegezegde 33 bezoekersparkeerplaatsen mét slagboom nu eindelijk eens aan te leggen. Niet meer en niet minder.