Auto gaat in vlammen op in Den Bosch

Spontane carmeeting in Den Bosch was reactie op corona: ‘Sommige mensen zijn gefrus­treerd’

31 augustus DEN BOSCH - Er wordt (nog) niet gevoetbald in de Bossche ‘Vliert’. Toch was het daar zaterdagavond druk. Enkele honderden autoliefhebbers hebben hun ‘heilige koeien’ op het parkeerterrein naast het voetbalstadion geparkeerd. Ze moeten uitwijken omdat het parkeerterrein bij de woonboulevard aan de Balkweg zaterdag was afgesloten met hekken en beveiligers. De gemeente Den Bosch wil vanwege overlast niet dat daar carmeetings met getunede auto’s worden gehouden.