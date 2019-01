Auto gaat in vlammen op in Vught, politie doet onderzoek naar brandstichting

De Stad Van... Rinie Mees ‘We hebben een eigen exportpro­duct, dat is iets om trots op te zijn’

14:02 DEN BOSCH - Sinds een maand of negen zit Rinie Mees in de gemeenteraad namens Leefbaar ‘s-Hertogenbosch. Naast de politiek is hij geïnteresseerd in sport en historie. “Ik heb zo’n 6000 oude foto’s van de stad.”