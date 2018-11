Auto gevonden waarmee Bossche motoragent is aangereden

Drie jaar cel voor verliefde Vughtse brandstich­ter massagesa­lon Eindhoven

13:37 DEN BOSCH - De 79-jarige Jan van den B. uit Vught is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot drie jaar cel. De man stak in januari van dit jaar een erotische massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven in brand.