Auto glijdt over kruising de sloot in bij Vught

In de Haverleij in Engelen is ijsbaantje in de maak: ‘Maar nog even geduld’

14:39 ENGELEN - Nog even geduld hebben, en dan kan er worden geschaatst in de Haverleij in Engelen. Daar wordt, op de hoek van de Bellaard en De Omloop, sinds maandagmiddag een poging gewaagd om een ijsbaan aan te leggen. Tot op heden met succes.