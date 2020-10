Auto in brand gestoken in Den Bosch

Een lot uit de loterij

30 september EMPEL - Feest in Empel! Het is deze week zestig jaar geleden dat Jan van Deursen het jawoord gaf aan Jeanne van der Donk. Toen hij haar in Orthen leerde kennen, wist hij meteen: hij had de jackpot gewonnen. Jeanne was letterlijk een lotje uit de loterij. Op 29 september 1960 gaven ze elkaar het jawoord.