Auto in vlammen op aan Aartshertogenlaan in Den Bosch.

Bossche­naar (24) aangehou­den voor avondklok­rel­len, gezocht viertal herkenbaar in beeld gebracht

26 maart DEN BOSCH/EINDHOVEN - Een 24-jarige Bosschenaar is vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van opruiing tijdens de avondklokrellen op 25 januari in Den Bosch. De politie laat weten nog naar een viertal te zoeken dat aanwezig was bij de rellen in Eindhoven. Ze worden binnenkort herkenbaar in beeld gebracht.