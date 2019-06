Auto in vlammen op in Den Bosch

A2 bij Den Bosch weer vrijgege­ven, files lossen op

7:58 DEN BOSCH - Op de Maasbrug bij de A2 is vrijdagochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. Dat gebeurde bij knooppunt Empel, in de richting van Utrecht. De linkerrijstrook was afgesloten. De weg werd rond 7.15 uur weer vrijgegeven. Door de bergingswerkzaamheden was de weg in tegengestelde richting tot 7.40 uur helemaal dicht.