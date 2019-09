Auto in vlammen op in Den Bosch

Gemeenten lanceren app Linie 1629 in Fort Isabella voor erfgoed fietsroute

9 september VUGHT - De aftrap voor de voorbereidingen voor de viering van de vierhonderdste verjaardag van het Beleg van Den Bosch in 2029 werd maandagavond gegeven in Fort Isabella in Vught. Met de ondertekening van het convenant 'Samen op weg naar 2029' werden gisteren alle stappen officieel vastgelegd die nodig zijn voor de herdenking van het Beleg van Den Bosch in 2029. "Dit is precies de week van de capitulatie 390 jaar geleden", aldus Jac Biemans van de gemeente Den Bosch.