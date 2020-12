Auto-inbraak gepleegd met een touwtje? ‘De eigenares weet het zeker, ze heeft het zelf gezien’

830 miljoen voor verbreden A2 tussen Deil en Vught, 200 miljoen voor spoorknoop­pun­ten in Brabant

27 november DEN BOSCH - Voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught zet het Rijk 830 miljoen euro opzij en reserveren regionale partijen voor aanvullende maatregen tot 55 miljoen euro. Dat is afgesproken in het overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Rijk, provincie en gemeenten hebben daarnaast in totaal 200 miljoen gereserveerd voor de zogenoemde spoorknopen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.