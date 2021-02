Auto met drie inzittenden crasht en belandt op zijn kop in Den Bosch, cilinder met lachgas aangetroffen

Onderne­mers­club De Rietvelden komt met toekomst­plan en ‘wil niet blijven voortkabbe­len’

24 februari DEN BOSCH - Ondernemersvereniging De Rietvelden/Vutter (Rivu) laat een een plan maken voor de toekomst van het bedrijventerrein. ,,Wie zijn we, wat zijn we en waarom zijn we dat? We willen dat duidelijk hebben als in de toekomst panden gesloopt worden of ondernemers vertrekken.’’