Auto raakt van de weg op de A59 en belandt in droge sloot tussen Den Bosch en Vlijmen

Impact brand bij Reinier van Arkel groot; ernstig gewonde bewoonster nog in ziekenhuis

VUGHT - Hoe kon er maandag brand ontstaan op een afdeling van GGZ-instelling Reinier van Arkel in Vught? Welke oorzaak straks uit onderzoek ook blijkt, de impact is in ieder geval groot op zowel cliënten als medewerkers. De bewoonster die ernstig gewond raakte, ligt nog in het ziekenhuis.

13 december