Auto rijdt meerdere keren over vrouw met rollator in Den Bosch

DEN BOSCH - Een oudere vrouw is donderdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt doordat ze zeker twee keer is overreden door een auto. Dat gebeurde rond 17.10 uur op de Ketsheuvel in Den Bosch. De bestuurster van de auto reed eerst achteruit over haar heen en zette haar wagen vervolgens in zijn vooruit.