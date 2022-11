Auto rijdt zandkuil in en blijft op heuvel steken in Cromvoirt, gewonde vrouw bevrijd

Vughtse stichtin­gen strijden samen tegen tegen ‘stille armoede’

VUGHT - De ‘stille armoede’ in Vught aanpakken. Dat is het doel van de Vughtse Stichting Wij Omarmen die vorig jaar in het leven is geroepen. Sinds kort heeft de stichting een eigen pand. Samen met de Stichting Speelgoedbank Vught en Aangepast Vervoer Vught.

15 november