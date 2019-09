Auto's botsen op A2 bij Boxtel en raken zwaar beschadigd

Netje Kleij en haar kruide­niers­win­kel­tje: dat was een begrip in Barten Zuid

11:41 DEN BOSCH - Nettie van Vliet-Netten is op 87-jarige leeftijd in Den Bosch overleden. Maar in Barten-Zuid in de omgevings van het Lariksplein kenden de buurt haar nog veel beter als Netje Kleij. In een van de kamers van haar huis had ze vroeger een kruidenierswinkeltje. Zelfs op zondag en op bizarre tijden in de avond en ochtend kon je er terecht voor wat ‘vergeten boodschappen.’