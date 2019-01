Auto's weer terug naar Autotron Rosmalen

Video Primeur Autotron: musical Aïda in openlucht

9:26 DEN BOSCH - Liefst 50.000 bezoekers trok de eerste openluchtproductie van Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Albert Verlinde. Dat was Elisabeth, in 2017 en 2018 opgevoerd voor Paleis Het Loo en Paleis Soestdijk. Dit jaar krijgt het Autotron in Rosmalen een reeks voorstellingen van vergelijkbare proporties.