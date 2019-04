Auto slaat over de kop in Den Bosch: bestuurder slechts lichtgewond

Meer bekend over Bossche schimmelwo­nin­gen: Zayaz pakt het aan

15:40 DEN BOSCH - Woningcorporatie Zayaz laat schimmel-, vocht- en tochtproblemen bij 181 woningen in de Bossche wijk De Kruiskamp aanpakken. In september vorig jaar kreeg Zayaz een zwartboek van bewoners over de problemen. ,,Blijkbaar hebben we iets over het hoofd gezien. Maar we zijn al in overleg met enkele bewoners om het snel aan te pakken’’, aldus een woordvoerder van Zayaz.