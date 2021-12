Auto slaat over de kop na botsing op A59 bij Empel, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Opgraven is ook vernieti­gen; bescher­ming voor zestien archeologi­sche monumenten in Bossche bodem

DEN BOSCH - Er mag niet overal zomaar de schop in de grond, om te bouwen of kabels en leidingen te verleggen. Den Bosch wijst zestien gemeentelijke archeologische monumenten aan. Dat zijn kwetsbare en historisch waardevolle resten die moeten blijven behouden voor toekomstige generaties. ,,Als je niet weet wat er onder de grond zit, is daar weinig aandacht voor.’’

23 december