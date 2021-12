Auto staat verdacht geparkeerd bij ingang PI Vught, man aangehouden

Bossche gaysport­club Zoete Lieve Gerritje is een veilige haven en kan wel tegen een ‘homoballe­tje’

DEN BOSCH - Ze hadden wel weer zin in een feestje, maar ook dit jaar moest gaysportclub Zoete Lieve Gerritje uit Den Bosch het 25-jarig jubileumfeestje uitstellen. Het is niet anders, dan maar bij het dertigjarig bestaan dat de club ongetwijfeld gaat halen. Want Zoete Lieve Gerritje is en blijft een veilige haven.

