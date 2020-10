Auto van Justitie botst met scooter in Vught, 17-jarige scooterrijder naar ziekenhuis

UPDATE Overtredin­gen bij ‘coronacon­tro­le’ in Korte Putstraat: ‘Ik baal van collega's die klikken’

11 oktober DEN BOSCH - Gemeentelijke handhavers hebben vrijdag bij controles van horecabedrijven in de Bossche Korte Putststraat enkele overtredingen van de coronaregels geconstateerd. ,,Nadat een aantal collega's bij de gemeente had geklaagd over overtredingen in onze straat, kwam een batterij aan boa's in actie’’, zegt Roel Huesmann., mede-eigenaar van onder andere Roels Eten & Drinken in deze straat.