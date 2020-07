Auto van nietsvermoedende visser in Den Bosch in brand na kortsluiting in dashboard

Kamelen in gezicht aaien mag nu even niet in Berlicum, het is coronatijd

9:44 BERLICUM - Alles is anders in coronatijd, ook een vakantiesafari op Kamelenmelkerij Smits in Berlicum. ,,We kunnen nu veel minder mensen ontvangen. En de bezoekers mogen de kamelen niet in hun gezicht aaien”, zegt medewerker Linda Bekkers.