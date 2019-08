Auto vliegt in brand in Rosmalen en rijdt zichzelf de sloot in

Rond 11.55 uur begon de auto onder het rijden te roken. De bestuurder zette de auto aan de kant van de weg en stapte uit. Niet lang daarna sloegen de vlammen uit de auto. Door de hitte werd er contact gemaakt, waardoor de motor zich opnieuw opstartte. Daarna reed de wagen zichzelf dwars de weg over en zo de sloot in.

De brandweer moest ter plaatse komen om het voertuig te blussen. De wagen is volledig verloren gegaan in de vlammen. Het voertuig is weggetakeld. De weg was vanwege het incident tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.