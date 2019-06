Auto vliegt uit de bocht op A2 bij Empel en komt in water terecht, automobilist gewond

NM Kamp Vught verbouwt maar houdt de deuren open: ‘Het verhaal kan nog steeds verteld worden’

7:01 VUGHT - De verbouwing van NM Kamp Vught is in volle gang. Werklui lopen af en aan. Een deel van het hoofdgebouw is met houten schotten afgesloten. De rest van het herinneringscentrum is gewoon open. Vrijwilligers verzorgen nog dagelijks rondleidingen. Voor de schoolklassen is het zelfs ‘hoogseizoen'.