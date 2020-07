Autobrand in Den Bosch, politie gaat uit van brandstichting

Knipoog naar Bossche historie in het Zuidwal­kwar­tier

7:11 DEN BOSCH - Wie zijn kinderen nog wat Bossche historie wil bijbrengen, kan straks op pad in een nieuw stukje binnenstad. De blauwe pui van de Gruyter en een ingemetseld Mariabeeld in een project met de naam Amadeiro, prins van Oeteldonk: in het Zuidwalkwartier verrijzen nieuwe woningen met een hint naar het verleden van Den Bosch.