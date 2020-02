Autobrand op A2 bij Boxtel, file richting Eindhoven

Bossche onderne­mers schrikken: bijna geen kantoor­ruim­te beschik­baar in en rondom centrum

9:38 DEN BOSCH - Slechts tweeduizend vierkante meter aan kantoorruimte beschikbaar in het centrum en zelfs maar duizend in het Paleiskwartier. Ondernemers die zich willen vestigen in Den Bosch hebben groot probleem. Zijn er in de crisis niet te veel kantoorgebouwen omgetoverd in appartementen?