Autodief kruipt achter het stuur terwijl eigenaren de auto aan het inladen zijn in Oss

Update + video Vrachtwa­gen­chauf­feur over gekantelde vrachtwa­gen met varkens: ‘Ik gaf te veel gas’

25 november DEN BOSCH - ,,Dit is het ergste dat een veetransporteur kan overkomen.’’ Dat zegt de chauffeur van de vrachtauto die woensdagmiddag is gekanteld op de hoek van de Bossche Bruistensingel. De man was met zo’n 180 varkens onderweg naar een slachterij in Boxtel.