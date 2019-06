Automobilist (21) staat terecht voor ongeluk waarbij Vughtenaar Kazimir Albertus (23) overleed

Schietbaan afgeladen vol bij Hart voor Muziek in Den Bosch

12 juni DEN BOSCH - Hart voor Muziek, een van de nevenevenementen van World Archery, het WK handboogschieten, heeft woensdagavond talrijke muziekliefhebbers naar de Parade getrokken. De 'schietbaan' was al snel afgeladen vol, waardoor de laatkomers hun toevlucht zochten tot de tribune. In totaal traden rond de 35 Nederlandstalige artiesten op. Zij zongen hoofdzakelijk direct of indirect over één thema: de liefde.