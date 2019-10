Automobilist bij rechter voor doorrijden na ongeluk: ‘Het was een reactie’

‘U passeerde het slachtoffer’

Daar reageert de Bosschenaar nauwelijks op. Wel gaat hij in op de vraag van de rechter waarom hij doorreed. ,,U passeerde het omver gereden slachtoffer door gedeeltelijk over het gras te rijden’’, zegt de rechter. ,,Door de klap kwam mijn auto gedeeltelijk op het gras terecht’’, antwoordt de man. ,,Maar daarna had u kunnen stoppen. Waarom deed u dat niet?’’, vraagt de rechter die zich hardop afvraagt of de man goed oplette in het verkeer. ,,Het raampje stond open en een getuige hoorde harde muziek’’, zegt de rechter. ,,Dat kan, maar ik was niet afgeleid. He was een gewoon een reactie’’ zegt de man.