Automobilist ernstig gewond na botsing tegen boom in Rosmalen

Opera op de Parade neemt warmtemaat­re­ge­len: Plein is pas vanaf 18.00 uur toeganke­lijk

21 juni DEN BOSCH - De organisatie van Opera op de Parade, dinsdag 25 juni heeft speciale maatregelen genomen vanwege de warmte die wordt verwacht. Traditiegetrouw neemt een groot aantal belangstellenden al 's ochtends of vroeg in de middag plaats op het plein. Maar dat is dit keer niet toegestaan. Want vanwege de warmte wordt het plein pas om 18.00 uur vrijgegeven.