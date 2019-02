Automobilist knalt op verkeerspaal in Den Bosch, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Video Metamorfo­se Den Bosch naar Oeteldonk is begonnen: ‘Koude handen maar warm gevoel van binnen’

3 februari DEN BOSCH - Een man steekt in de Kruisstraat beide duimen omhoog naar de mannen op de ladder. "Ik krijg er zin in", zegt de voorbijganger als hij ziet dat de carnavalsvlaggen weer worden opgehangen. Hij wijst omhoog: "Ik hoop dat het 3, 4 en 5 maart beter weer is als vandaag."