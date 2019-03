Automobilist komt om het leven bij ernstig ongeluk in Vinkel

Brabanders in de prijzen bij Miljoenen­jacht, Ingrid uit Rosmalen speelt finale en wint 188.000 euro

8:20 ROSMALEN - Veel Brabanders vielen in de prijzen zondagavond bij het televisieprogramma Miljoenenjacht. Vier vakken zaten gevuld met Brabanders uit Helmond, Breda, Geertruidenberg en Rosmalen. Ingrid uit Rosmalen deed zondagavond mee met het finalespel en won een flink bedrag: 188.000 euro. Was ze doorgegaan, dan was ze erachter gekomen dat er in haar eigen koffer 750.000 euro zat.