Automobilist over dodelijk ongeluk: ‘Fietser zwiepte ineens naar links’

Uitstappen op kinder­zwerf­boe­ken­sta­ti­on Tilmanshof­je in Den Bosch om Otje te ontmoeten

19:20 DEN BOSCH - Boeken die (rond)zwerven, het lijkt wel een sprookje. Maar dat is nou precies de opzet achter het fenomeen 'kinderzwerfboekstation' dat in ons land precies tien jaar bestaat. In de buitenwijken van de stad waren er al acht op de meest uiteenlopende plaatsen. Sinds dinsdagmiddag bevindt zich er ook een in het centrum. In het Tilmanshofje wel te verstaan.