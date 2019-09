Automobilist rijdt tegen lichtmast op N65 bij Vught, auto landt op zijn kop

15.000 raw hardstyle­fans hakken er vrolijk op los in Brabanthal­len in Den Bosch

29 september DEN BOSCH - Als de Masters of Hardcore het feest der feesten is, wat is Supremacy dan niet? Voor de meeste van de 15.000 toegesnelde fans maakte het weinig verschil. De raw hardstylemuziek klonk alleen iets minder hard. De feestvreugde was er niet minder om, afgelopen nacht in de (uitverkochte) Brabanthallen tijdens de zesde editie die zoals gewoonlijk was georganiseerd door Art of Dance.