Automobilist zwaargewond bij ongeluk op A59 Waalwijk richting Den Bosch, linkerrijstrook dicht

ZOMERSERIE Stijn (1 meter 98) woont in een zelfgebouw­de tiny house van 21 m2: ‘Het was lego voor gevorder­den’

29 juli DEN BOSCH - Wie woont er in het ‘Stropaleis’ of in de ‘Stalen Wildernis’? In het Bossche Minitopia wordt geëxperimenteerd met nieuwe woonvormen. Wie zijn de bewoners van deze (mini)huizen?